В 2019 году в Перми появится региональный ресурсный центр добровольчества

В Москве состоялось заседание Госсовета, на котором губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил о создании в будущем году регионального ресурсного центра добровольчества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку волонтерским центрам в регионах.

"Такие точки притяжения должны быть в городах, других населенных пунктах, в школах, колледжах, вузах", - уверен Путин.



По его мнению, следует поддержать бизнес, который создает корпоративные волонтерские центры. Пермский край является вторым регионом ПФО по количеству добровольцев – их в Прикамье – 17 тыс. человек.



В 2018 г. состоялось более 360 добровольческих мероприятий различного уровня. Наиболее яркие из них – Пермский международный форум добровольцев. Он собрал на своей площадке более 1,5 тыс. представителей некоммерческого сектора, органов власти, социально ориентированного бизнеса, СМИ из 64 субъектов Российской Федерации и 17 стран мира. Также в крае проходил Международный кинофестиваль социально-ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа", Краевой фестиваль благотворительности "Пермский благотворительный сезон". В 32 муниципальных территориях Прикамья прошло более 140 мероприятий.

Решетников заявил на Госсовете, что в планах краевых властей – создать в 2019 г. региональный ресурсный центр добровольчества, ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также запустить проект "Школа волонтера".



Планы краевых властей совпадают с запросом волонтеров и представителей некоммерческих организаций. Так, директор "Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" Ксения Разуваева отметила важность образовательных мероприятий для волонтеров. Опыт показал, что это необходимые меры: например, при организации мероприятий по поиску пропавших людей представители МЧС не соглашались брать с собой волонтёров. Важно, чтобы в таких мероприятиях участвовали добровольцы, обладающие необходимыми навыками.