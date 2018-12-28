Скончался советский хоккеист Евгений Зимин, автор первой шайбы в Суперсерии-72

Сегодня, 28 декабря, скончался выдающийся советский хоккеист, тренер, функционер и комментатор Евгений Зимин. Об этом Накануне.RU сообщили в Федерации хоккея России.

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Будучи хоккеистом, Зимин выступал на позиции нападающего в клубах "Локомотив", "Спартак", СКА МВО и "Крылья Советов", а в составе сборной СССР стал двукратным Олимпийским чемпионом (1968, 1972) и двукратным чемпионом мира (1969, 1971).

Стоит отметить, что первая шайба в легендарной Суперсерии-72 была заброшена именно им.

ФХР выразила искренние соболезнования родным и близким Евгения Владимировича, а также всем хоккейным болельщикам. Дата прощания с Зиминым пока не объявлена.