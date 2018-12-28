В Пуровском районе открыта ледовая переправа

Сегодня открылась ледовая переправа в поселке Уренгой. Бесплатно проехать по ней смогут жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Пуровского района.

Специалисты комиссии проверили толщину льда и качество самого полотна. По информации инспектора районного подразделения ГИМС Александра Волкова, "лед чистый, хороший" и не содержит каких-либо слоев. Толщина льда - от 90 см до метра - он способен выдержать автомобиль весом до 40 тонн.

Предприятие "ПурДорСтрой" планирует постепенно повышать грузоподъемность проходящего транспорта.