28 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

Рабочие подрядчика Антипинского НПЗ устроили забастовку из-за долгов по зарплате

Рабочие строительной компании "Техинжстрой" устроили забастовку из-за долгов по зарплате, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, рабочих планируют отправить в отпуск за свой счет как минимум до середины января 2019 г. При этом деньги якобы не платят с ноября. Забастовщиков – 30 человек, по их словам, каждому должны от 100 до 150 тыс. руб. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области Накануне.RU сообщили, что начали проверку ситуации.

Напомним, весной на предприятии уже был бунт из-за долгов по зарплате. Тогда зарплату за январь дали только 22 февраля. Деньги за февраль часть работников увидела 7 марта, были и те, кому пришлось ждать до 27 марта, хотя всем должны были заплатить 15 марта. Зарплату за март выдали только 25 апреля. За это "Техинжстрой" стала фигурантом административного дела. Впоследствии её оштрафовали на 50 тыс. руб. При этом долги по зарплате на предприятии назвали случайностью. Добавим, задержки с оплатой были и в 2017 г.

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Рабочие подрядчика Антипинского НПЗ устроили забастовку из-за долгов по зарплате

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Теги: Техинжстрой, долги по зарплате, забастовка



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