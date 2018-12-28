Дело экс-начальника управления архитектуры и градостроительства Первоуральска направлено в суд

Направлено в суд уголовное дело бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства Первоуральска. Его обвиняют в коррупционных преступлениях.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2016-2017 годах чиновник оказывал содействие (покровительство) предприятию, работающему в сфере строительства и земплепользования. Как показало расследование, за свои действия он получал деньги и прочие материальные выгоды от данной организации.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Первоуральский городской суд. Теперь уже бывшему руководителю грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе экс-начальнику полиции Первоуральска Олегу Грехову продлили домашний арест до середины весны.