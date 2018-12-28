28 Декабря 2018
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Пермском крае Дед Мороз перевел миллион фонду помощи больным детям

В Прикамье фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями "Берегиня" получил крупное пожертвование, сообщили Накануне.RU в благотворительном фонде.

Неизвестный, представившийся Дедушкой Морозом, внес пожертвование на сумму 1 млн руб. Это одна из самых крупных сумм, которую фонд "Берегиня" получал за время работы. Средства позволят фонду закрыть все сборы и оказать адресную помощь троим подопечным. Сотрудники фонда выразили искреннюю благодарность неизвестному благотворителю.

"Для нас миллион щедрости — это, прежде всего, история про доверие и желание помогать. Наши дети даже под Новый год давно живут, не разделяя праздник или будний день. Для них главное — жить. И, благодаря, в том числе, таким волшебным случаям, мы с вами им помогаем", сообщила директор фонда "Берегиня" Татьяна Голубаева.

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В Пермском крае Дед Мороз перевел миллион фонду помощи больным детям

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Теги: благотворительность, Дед Мороз, пожертвование, Берегиня, дети



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