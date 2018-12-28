28 Декабря 2018
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Песков "сбежал" с президентского приема в Большом театре ради премьеры шоу Навки

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил свой отъезд с президентского приема, проходившего 27 декабря в здании Большого театра.

По словам Пескова, он "сбежал, не отпрашиваясь", чтобы поддержать свою супругу, фигуристку Татьяну Навку. В этот же день она представляла собственное ледовое шоу "Аленький цветочек".

По словам пресс-секретаря, когда он уходил с приема, активная часть рабочего графика президента завершилась, передает ТАСС.

Напомним, Песков и Навка поженились в августе 2015 года в Сочи. Фотоснимки со свадебного торжества облетели интернет и еще долго не давали покоя блогерам: обсуждались и дорогие часы жениха, и место, где они провели медовый месяц.

Свадебное торжество проходило в одном из самых шикарных отелей Сочи - Rodina Grand Hotel & SPA. Якобы все расходы оплатил хозяин "Родины" Олег Дерипаска. В медовый месяц молодожены якобы арендовали яхту за 26 млн рублей в неделю, однако эти сведения пресс-секретарь президента с гневом опроверг.

В 2016 году вокруг танца Навки о любви узников концлагеря разгорелся скандал. Песков заявил, что эта тема не является предметом для комментариев со стороны Кремля.

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Песков "сбежал" с президентского приема в Большом театре ради премьеры шоу Навки

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Теги: дмитрий песков, татьяна навка, президентский прием



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