Первый самолет из Челябинска в Екатеринбург долетел за 27 минут

В Екатеринбург все-таки прилетел первый самолет из Челябинска.

Он прибыл вечером 27 декабря в аэропорт Кольцово. Ожидалось, что первый такой самолет приземлится в уральской столице еще месяц назад, но тогда реализовать проект не удалось: вылет был отменен из-за технических неполадок.

Месяц спустя рейс все-таки удалось запустить, время полета составило всего 27 минут. Рейсы в данном направлении будут осуществляться по узловой схеме, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, летом этого года екатеринбургский аэропорт Кольцово поставил рекорд по числу пассажиров из-за ЧМ-2018 по футболу.