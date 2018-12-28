В Перми рабочий отсудил у завода 400 тысяч за потерянное на производстве зрение

Рабочий завода получит от предприятия компенсацию за потерю зрения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

Он трудился термистом на горячих работах и получил тяжелую травму левого глаза из-за несчастного случая. Он произошел из-за нарушения работодателем требований охраны труда. В суде выяснилось, что пострадавшего допустили к горячим работам без защитных очков. Кроме того, он трудился 11 часов в день, а не семь, что также является нарушением.

Орджоникидзевский районный суд Перми взыскал в пользу рабочего 400 тыс. руб. компенсации морального вреда. Пермский краевой суд оставил решение без изменения.