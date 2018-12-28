В Сургутский район прибыл мобильный кванториум

В Сургутский район прибыл мобильный детский технопарк. Технологическая лаборатория разместилась на базе центра детского творчества городского поселения Белый Яр и через месяц отправится в путешествие по поселениям муниципалитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Передвижной кванториум создан на базе автомобиля Ford Transit. Он оснащен высокотехнологичным оборудованием и имеет несколько сборно-разборных модулей по робототехнике, промышленному дизайну и инженерной графике, нанотехнологиям, экологическим направлениям, технологиям освоения космоса. Кроме того, детский технопарк имеет собственный планетарий.

"На меня самое сильное впечатление произвел модуль для занятий астрономией с телескопом автоматического наведения, через который можно наблюдать свыше 60 тыс. космический объектов. Все это компонуется в два небольших контейнера. Интересное направление, связанное с беспилотными дронами. Есть идея его расширить, закупить дополнительные наборы и в рамках соревнований по киберспорту развивать такую дисциплину как дронрейсинг", - поделился впечатлениями глава района Андрей Трубецкой.

Добавим, что это первый передвижной кванториум в Югре и второй в России. На его приобретение было потрачено 15 млн руб., для того, чтобы дети из отдаленных поселений получили возможность заниматься на современном оборудовании. Главная цель кванториума - создать равные условия для занятий наукой для детей и подростков в каждом из 13 городских и сельских поселений муниципалитета. Учебная программа предусматривает недельные и трехнедельные курсы. В самом фургоне могут заниматься до четырех человек одновременно, однако аппаратуру передвижного детского технопарка можно извлечь и переместить в класс тогда возможность заниматься на нем получают до 45 детей в неделю и 135 - в месяц. Монтажу оборудования уже обучены пять педагогов. КРоме того, проводятся вебинары для обучения 30 человек по направлениям работы технопарка.

Андрей Трубецкой анонсировал создание стационарного кванториума в поселке Белый Яр, в котором педагоги смогут повышать уровень своей квалификации.