Жительницу ХМАО осудили за пьяное вождение

Осуждена жительница Излучинска, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре ХМАО, ранее подсудимая подвергалась административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На этот раз она также попалась в нетрезвом состоянии за рулем машины.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил женщине наказание в виде обязательных работ.

Также она лишена прав на 1,5 года.