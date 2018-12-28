На ЕКАДе произошло жуткое ДТП с тремя автомобилями, есть погибший

27 декабря около 20:40 на 28 км ЕКАД произошла автоавария, в результате которой столкнулись три машины.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", водитель "Nissan" при движении по со стороны города Березовского в сторону Верхняя Пышма столкнулся со встречной "Hyundai", с последующим столкновением с грузовой машиной Volvo.

В результате ДТП погиб водитель "Nissan". Пассажир этого автомобиля госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все причины аварии.