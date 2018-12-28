28 Декабря 2018
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"Сбербанк" сокращает количество своих отделений

"Сбербанк" планирует сократить сеть своих отделений.

Как сообщил глава компании Герман Греф, это коснется тех отделений, которые малопосещаемые, и которые можно закрыть "без ущерба для клиентского сервиса".

При этом сокращать отделения банк намерен в городах. "Сельскую сеть мы не трогаем", — отметил Греф. Там, по его заверению, присутствие отделений Сбербанка будет наращиваться.

По словам главы банка, со временем клиенты банка все реже будут ходить в отделения за услугами, однако сеть сохранится в качестве консультационных пунктов, где можно будет получить справку и научиться пользоваться сервисами, сообщает "Рамблер".

Как ранее сообщил Греф, Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия. "Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк, мы уже достаточно большая экосистема", — сказал он.

При этом председатель правления уточнил, что финансовое подразделение сохранит название "банк", как того требует закон.

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"Сбербанк" сокращает количество своих отделений

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Теги: Сбербанк, банк



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