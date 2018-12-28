28 Декабря 2018
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Экономика В России

"Альпари" обжалует решение Центробанка об отзыве лицензии

Форекс-дилер "Альпари" обжалует решение Банка России, который лишил его лицензии.

Как говорят в компании, дилер не получал от ЦБ уведомления об отзыве лицензии. "Материал, опубликованный на сайте Банка России, не дает понимания, почему Банк России намерен отозвать лицензии у всех компаний, не являющихся дочерними банковскими структурами",— сообщает "Льпари".

В компании уточняют, что обслуживание клиентов продолжается "в полном соответствии с российским законодательством", сообщает "Коммерсант".

Днем ранее Центробанк принял решение аннулировать лицензии крупнейших форекс-дилеров.

Как сообщается на сайте ЦБ, это ООО "Форекс клуб", ООО "Фикс Трейд", ООО "Трастфорекс", ООО "Альпари Форекс" и ООО "Телетрейд групп".

В качестве причины для подобного решения регулятор указал "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах".

Таким образом, теперь на рынке остается четыре форекс-дилера.

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"Альпари" обжалует решение Центробанка об отзыве лицензии

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Теги: Альпари, Центробанк, Форекс



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Ранее 27.12.2018 14:47 Мск Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

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