В ХМАО за незаконное предпринимательство будут судить бывшего первого зама главы Пыть-Яха

В отношении бывшего первого заместителя главы Пыть-Яха возбуждено уголовное дело.

Мужчина обвиняется в незаконном предпринимательстве, сообщили Накануне.RU в прокуратуре ХМАО.

Еще до назначения на должность первого замглавы города он в трех торговых корпусах, находящихся в его собственности, устроил арендуемые помещения - за это получил более 18 млн рублей.

Как ИП мужчина зарегистрирован не был и налоги не платил.