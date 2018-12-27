Один человек погиб, шестеро пострадали. На Южном Урале на трассе М-5 произошло ДТП с грузовиком

В Челябинской области на трассе М-5 произошло крупное ДТП с участием четырех легковых автомобилей и грузовика. Один человек погиб, шестеро пострадали, сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Авария произошла на 1551 км федеральной дороги М-5 "Урал".

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на встречку и столкнулся с автомобилями. Один человек погиб, шестеро получили травмы, в том числе ребенок. Пострадавшие направлены в лечебное учреждение Аши.

"На месте проводятся следственные мероприятия. Организовано реверсивное движение", - отметили в пресс-центре.