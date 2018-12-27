Музей "Пермь-36" потеряет автономность

Государственное автономное учреждение культуры "Мемориальный комплекс политических репрессий" (известен, как музей "Пермь-36") станет государственным бюджетным учреждением культуры Пермского края "Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий "Пермь-36". Распоряжение о создании нового типа учреждение подписал губернатора региона Максим Решетников, передает корреспондент Накануне.RU.

Государственное бюджетное учреждение остается на базе государственного имущества Пермского края и будет носиться к ведению минкульта региона.

Постановлением также определены цели деятельности государственного учреждения. Это осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности; хранение музейных предметов и музейных коллекций; сохранение, изучение, презентация и популяризация объектов культурного наследия, относящихся к истории политических репрессий; обеспечение сохранности объектов музея.

Как сообщало Накануне.RU, комплексом музея ранее управляла одноименная АНО, "просветительские" проекты которой вызывали много нареканий. Максим Решетников с приходом на пост губернатора заявил о намерении сохранить работу музея в новом статусе.