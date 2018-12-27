27 Декабря 2018
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На Тюмень надвигается метель: автовладельцев попросили пересесть на маршрутки

В Тюмени, по прогнозам синоптиков, в последние дни недели ожидается интенсивный снегопад, переходящий, временами в метель. Местами высота снежного покрова будет достигать от 10 до 15 сантиметров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Автовладельцев попросили по возможности пользоваться городским транспортом и не оставлять автомобили у обочин улиц, дорог, освободить городские магистрали, чтобы не препятствовать уборочной технике. Отмечается, что для уборки улиц будет задействована вся техника, средства малой механизации и людские ресурсы.

Отмечается, что уборка снега будет проходить в течении всех предпраздничных и праздничных дней. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК руководителям торговых центров и организаций всех форм собственности необходимо уже сейчас подготовиться к обильным снегопадам - своевременно убирать снег, обрабатывать противогололедной смесью пешеходные дорожки, следить за состоянием крыш.

Также городские власти сообщают, что оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме.

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На Тюмень надвигается метель: автовладельцев попросили пересесть на маршрутки

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Теги: метель, снег, уборка, техника



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