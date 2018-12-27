Жители челябинского поселка Шагол чуть не замерзли в своих квартирах из-за поломки котельной

Ночью 27 декабря жители поселка Шагол в Челябинске почувствовали, что в их квартирах падает температура - в некоторых домах к раннему утру столбик термометра был на отметке +16 градусов.

Волнения начались в соцсетях - после жалоб и обращений людей оказалось, что произошла поломка оборудования в котельной, неисправными оказались три котла, один из которых утром все же удалось восстановить.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Челябинска, в связи с технической неисправностью на газораспределительном пункте котельной были снижены параметры отопления.

"Сейчас специалисты газовой службы закончили устранение неисправности, идет регулировка внутренней системы. В течение двух часов параметры восстановятся в полном объеме", - добавили в мэрии.

Местные жители в соцсетях начали писать, что температура на самом деле приходит в норму.