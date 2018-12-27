Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

Центробанк принял решение аннулировать лицензии крупнейших форекс-дилеров.

Как сообщается на сайте ЦБ, это ООО "Форекс клуб", ООО "Фикс Трейд", ООО "Трастфорекс", ООО "Альпари Форекс" и ООО "Телетрейд групп".

В качестве причины для подобного решения регулятор указал "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах".

Таким образом, теперь на рынке остается четыре форекс-дилера.

В конце 2015 года официально был принят закон о регулировании рынка Форекс в России. Кроме установления ряда новых норм он изменил закон "О рынке ценных бумаг", который дополнила статья "Деятельность форекс-дилера".

В 2018 году форекс - брокеры с лицензией ЦБ РФ обязаны быть участниками саморегулируемых организаций (СРО).

Кроме этого, с начала 2016 года брокерам необходимо обладать капиталом, размер которого должен быть не менее 100 млн руб. Для вступления в СРО и получения лицензии отечественные форекс-дилеры обязаны внести взнос в размере 2 млн руб.