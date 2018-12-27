Пермяк убил жену и объявил её "пропавшей без вести"

По подозрению в убийстве считавшейся пропавшей без вести 28-летней жительницы пермского микрорайона Кислотные Дачи Елены Жигало (Вотиновой) задержан её 29-летний муж, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Она жила вместе с мужем в квартире на улице Уссурийской. С 12 декабря женщина перестала выходить на связь. Супруг говорил, что жена ушла из дома после ссоры, и он не знает, где она. Вскоре нашли её тело.

Сотрудники СК полагают, что в начале декабря супруги действительно поссорились, однако мужчина избил Жигало, в результате она умерла. После он попытался скрыть следы преступления и избавиться от тела. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте предполагаемого убийцы.