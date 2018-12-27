27 Декабря 2018
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На Среднем Урале формируют рабочую группу по созданию экотехнопарков для борьбы с мусором

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение правительства о формировании рабочей группы по созданию экотехнопарков на территории региона. Ответственным назначен заместитель губернатора Сергей Швиндт, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.
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По мнению властей, экотехнопарки – это наиболее оптимальное решение "мусорной" проблемы. Создание таких парков предполагает использование самых современных технологий для сортировки и утилизации коммунальных отходов. По словам Сергея Швиндта, экотехнопарки станут элементом комплексной системы обращения с ТКО.

"В рамках экотехнопарков предполагается строительство мусоросортировочных комплексов, создание площадок для утилизации строительного мусора и крупногабаритных отходов, цехов компостирования органических отходов, переработки полиэтиленовой бутылки, пленки и твердых видов пластмасс, автомобильных аккумуляторов, батареек, стекла, древесных отходов, металлов и других", - отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Экотехнопарки должны появиться в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле. Как ранее заявлял губернатор Евгений Куйвашев, всего региону необходимо 12 таких кластеров.

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На Среднем Урале формируют рабочую группу по созданию экотехнопарков для борьбы с мусором

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Теги: экотехнопарк, мусор, ТКО, Сергей Швиндт, Николай Смирнов



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