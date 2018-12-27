Губернатор Пермского края входит в топ-10 глав региона в "Индексе власти"

Губернатор Пермского края Максим Решетников сохранил свою позицию в декабрьском рейтинге "Индекс власти" аналитического агентства "Давыдов. Индекс", передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Прикамья сохраняет 9-10 место в рейтинге. Отметим, что в 10-тку глав региона Максим Решетников стабильно входит с апреля текущего года.

Как отмечают авторы индекса, слагаемыми оценки, полученной каждым из участников, для экспертов были профессиональная репутация персоны, ее аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов и/или неудач. Все оценки даны в миллионах условных единиц.