Глава Екатеринбурга вошёл в попечительский совет "Золотого сечения"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошёл в состав попечительного совета "Золотое сечение". Соответствующий документ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Правительство региона внесло изменения в состав попечительского совета Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение".

Вместо бывшего мэра города Александра Якоба будет Высокинский.

Напомним, "Золотое сечение" стало первым в стране региональным центром поддержки талантливой молодежи, работающим по методике федерального "Сириуса" — центра, открытого в Сочи при активной поддержке президента РФ Владимира Путина. В декабре прошлого года Евгений Куйвашев и Елена Шмелева, руководитель фонда "Талант и успех", который является учредителем "Сириуса", подписали соглашение о сотрудничестве, заложив основу для создания свердловского центра поддержки талантов.