27 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

Глава Екатеринбурга вошёл в попечительский совет "Золотого сечения"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошёл в состав попечительного совета "Золотое сечение". Соответствующий документ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Правительство региона внесло изменения в состав попечительского совета Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение".

Вместо бывшего мэра города Александра Якоба будет Высокинский.

Напомним, "Золотое сечение" стало первым в стране региональным центром поддержки талантливой молодежи, работающим по методике федерального "Сириуса" — центра, открытого в Сочи при активной поддержке президента РФ Владимира Путина. В декабре прошлого года Евгений Куйвашев и Елена Шмелева, руководитель фонда "Талант и успех", который является учредителем "Сириуса", подписали соглашение о сотрудничестве, заложив основу для создания свердловского центра поддержки талантов.

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Глава Екатеринбурга вошёл в попечительский совет "Золотого сечения"

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Теги: Александр Высокинский, золотое сечение, попечительный совет



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