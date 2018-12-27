Ашинские врачи безосновательно лишили инвалида с сахарным диабетом жизненно важных лекарств

Вопиющий случай произошел в Миньярах - врачи местной больницы отказали женщине-инвалиду в выдаче законных лекарств.

Свой поступок медработники не объясняли и не комментировали - просто не выдали препараты для борьбы с сахарным диабетом.

Женщина состоит на учете в горбольнице, по закону она имеет право на обеспечение лекарствами, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Лечащий врач пациентки специально не выписал рецепты на обеспечение инвалида тест-полосками. Препараты были выданы только после вмешательства прокуратуры.