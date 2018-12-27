Полиция заплатит югорчанке 700 тысяч за смерть в аварии её дочери

Жительница Югорска получит от силовиков компенсацию за смерть дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Югорского районного суда.

Дочь югорчанки ехала в служебной машине, которой управлял полицейский. Силовик превысил скорость и съехал на обочину. После машина оказалась на "встречке", в кювете, а в итоге перевернулась и столкнулась с деревом. Погибли и пассажирка, и водитель.

Мать погибшей подала иск, в котором заявила, что смерть дочери принесла ей тяжелые страдания. Моральный вред она оценила в 2 млн руб. Силовики не признали иск – они посчитали, что сумма компенсации завышена, хотя и не отрицали, что аварию устроил их сотрудник. В итоге Югорский районный суд удовлетворил иск, однако уменьшил сумму компенсации до 700 тыс. руб. Окружной суд оставил решение в силе.