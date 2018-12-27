27 Декабря 2018
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Лолита Милявская призналась, что для нее "Крым – это по-прежнему Украина"

Певица Лолита Милявская (55) дала неоднозначное интервью YouTube-каналу "Крючок TV". В нем она рассказала об удивлении, которое испытала в 2017 году, когда ей запретили въезд на Украину. "Я не участвовала ни в одном политическом концерте", - говорит Лолита и добавляет: "Я не участвовала ни в одной акции государственной, не ездила вместе с президентом воспевать оду Крыму, не участвовала в выборной кампании".

"Я — гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе", - заявила Лолита.

Служба безопасности Украины объяснила запрет на въезд в страну тем, что Лолита бывала в Крыму в 2015 году. Запрет на въезд для артистки действует три года. На Украину она ехала, чтобы навестить больную родственницу. Позже последовал скандал: СБУ разместила на своем сайте фотоколлаж, на котором она была запечатлена с обнаженной грудью.

Лолита является уроженкой закарпатского Мукачево. Детство она провела во Львове, а затем переехала в Киев, и только после поступления в институт стала жить в России.

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Лолита Милявская призналась, что для нее "Крым – это по-прежнему Украина"

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