Пермяк попытался сжечь банкомат "Сбербанка"

Житель Перми напал на отделение "Сбербанка", передает корреспондент Накануне.RU.

Неизвестный ночью ворвался в отделение банка по адресу Кабельщиков, 85, облил банкомат горючей жидкостью и поджег. Впрочем, хранилище выдержало удар.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что на месте работает опергруппа. Деньги не похищены.

Отметим, в Перми банк часто страдает от налетчиков. Особенно богатым стал 2016 г. – тогда банкоматы подрывали или грабили, в одном из случаев добычей стали несколько миллионов рублей. В ноябре этого года голый пермяк пробрался в отделение и залил его кровью.