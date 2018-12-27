Китай создаст новые логистические центры на границе со странами ЕАЭС

Национальная комиссия по развитию и реформам и Министерство транспорта КНР обнародовали "Программу по расположению и строительству логистических узлов". Она предусматривает строительство терминалов шести видов: сухопутный порт, морской порт, аэропорт, сервисный порт, коммерческий/торговый порт и приграничный порт.

Согласно этому документу к 2020 г. около тридцати таких центров будут созданы путём улучшения функционирования уже существующих, к 2025 г. количество логистических центров будет доведено до 150. На этом этапе общие издержки социальной логистики к ВВП снизятся примерно на 12%. Долю грузов, перевозимых по китайским железным дорогам планируется увеличить примерно до 30%, за счёт чего планируется сократить перевозку на расстояние свыше 500 км автотранспортом.

К 2035 г. планируется завершить создание системы, отвечающей потребностям современной экономики.

Ставится задача в полной мере создать механизм железнодорожных перевозок по маршруту Китай – Европа и увеличение грузоперевозок по этому маршруту. Для этого требуется в том числе и развитие таможенных пунктов. Всего согласно программе планируется создать шестнадцать "приграничных портов", семь из которых на границе со странами ЕАЭС, три центра на границе с Россией в Хулун-Буире (Маньчжурия), Яньбяне (Хуньчунь), Хэйхэ и Муданьцзян (Суньфэньхэ – Дуннин), два с Казахстаном (Хоргос и Алашанькоу) и Тургарт на границе с Кыргызстаном.

В большинстве указанных пунктов уже действуют логистические центры и таможенные посты, речь скорее всего, пойдёт об их обновлении. Летом прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в открытии нового контейнерного сервиса. Си Цзиньпин тогда отметил, что в результате Казахстан фактически получил выход к морю и стал одним из логистических центров на Евразийском континенте.