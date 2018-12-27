Китай создаст новые логистические центры на границе со странами ЕАЭС

27 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика За рубежом

Китай создаст новые логистические центры на границе со странами ЕАЭС

Национальная комиссия по развитию и реформам и Министерство транспорта КНР обнародовали "Программу по расположению и строительству логистических узлов". Она предусматривает строительство терминалов шести видов: сухопутный порт, морской порт, аэропорт, сервисный порт, коммерческий/торговый порт и приграничный порт.
Читайте также:

Согласно этому документу к 2020 г. около тридцати таких центров будут созданы путём улучшения функционирования уже существующих, к 2025 г. количество логистических центров будет доведено до 150. На этом этапе общие издержки социальной логистики к ВВП снизятся примерно на 12%. Долю грузов, перевозимых по китайским железным дорогам планируется увеличить примерно до 30%, за счёт чего планируется сократить перевозку на расстояние свыше 500 км автотранспортом.

К 2035 г. планируется завершить создание системы, отвечающей потребностям современной экономики.

Ставится задача в полной мере создать механизм железнодорожных перевозок по маршруту Китай – Европа и увеличение грузоперевозок по этому маршруту. Для этого требуется в том числе и развитие таможенных пунктов. Всего согласно программе планируется создать шестнадцать "приграничных портов", семь из которых на границе со странами ЕАЭС, три центра на границе с Россией в Хулун-Буире (Маньчжурия), Яньбяне (Хуньчунь), Хэйхэ и Муданьцзян (Суньфэньхэ – Дуннин), два с Казахстаном (Хоргос и Алашанькоу) и Тургарт на границе с Кыргызстаном.

В большинстве указанных пунктов уже действуют логистические центры и таможенные посты, речь скорее всего, пойдёт об их обновлении. Летом прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в открытии нового контейнерного сервиса. Си Цзиньпин тогда отметил, что в результате Казахстан фактически получил выход к морю и стал одним из логистических центров на Евразийском континенте.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Китай создаст новые логистические центры на границе со странами ЕАЭС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, ЕАЭС, логистический центр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3313

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети