27 Декабря 2018
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Руководить новым транспортным предприятием "Гортранс" в Екатеринбурге будет экс-директор ЕТТУ

В Екатеринбурге официально начинает работать новое транспортное предприятие ЕМУП "Гортранс", которое объединило в себе трамвайно-троллейбусное управление (ЕТТУ) и муниципальное объединение автобусных предприятий (МОАП). Руководить крупнейшим городским перевозчиком будет Сергей Нугаев, который ранее занимал должность директора ТТУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

По словам Сергея Нугаева, в настоящий момент на предприятии создана временная организационная структура, которая сохранится до июля 2019 года. В администрации отмечают, что для горожан структурные изменения пройдут незаметно - на стоимость проезда данные изменения не повлияет. Также количество подвижного состава, как и штаты обоих предприятий, не будут сокращены.

Отметим, что до момента слияния МУПов в ТТУ числилось 459 трамвайных вагонов, которые обслуживают 30 маршрутов, а также 250 троллейбусов на 19 маршрутах. Штатная численность сотрудников составляла около 5,5 тыс. человек. А численность сотрудников МОАП составляла более 1 тыс. человек.

Объединение ЕТТУ и МОАП в единое предприятие, по мнению руководителей Екатеринбурга, позволит более грамотно и эффективно организовать в городе работу по обслуживанию населения силами муниципального наземного транспорта и управлению его подвижным составом.

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Руководить новым транспортным предприятием "Гортранс" в Екатеринбурге будет экс-директор ЕТТУ

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Теги: Сергей Нугаев, МУП, общественный транспорт, перевозчик, Гортранс



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