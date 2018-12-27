Кредиторская задолженность на Среднем Урале с начала года снизилась на полмиллиарда

В 2018 году на Среднем Урале снизилась кредиторская задолженность. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

По данным регионального Минфина, общая кредиторская задолженность снизилась с начала года на полмиллиарда руб., а снижение долгов перед субъектами предпринимательской деятельности составляет 103 млн руб. Как пояснила вице-губернатор – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко (на фото), в 2018 году акцент был сделан на ликвидации долгов перед субъектами предпринимательской деятельности по исполненным муниципальным контрактам, договорам и иным правовым основаниям.

Так, в течение года из областного бюджета была оказана помощь муниципалитетам, включающая 250 млн руб. для своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 315 млн руб. на стимулирование за достижение лучших темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов и обеспечение благоприятного инвестиционного климата. Также в течение года муниципальным образованиям были предоставлены бюджетные кредиты в общей сумме 444 млн руб. и проведена реструктуризация предоставленных кредитов.

Напомним, ранее на Среднем Урале подвели итоги работы по борьбе с коррупцией в 2018 году.