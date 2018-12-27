Главбуха скандально известной южноуральской гостиницы "Каменный цветок" будут судить за присвоение денег

За три осенних месяца прошлого года главбух гостиницы "Каменный цветок" в Трехгорном присвоила себе более 56 тыс. рублей.

Эти деньги женщина не оприходовала официально, а присвоила себе, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Злоумышленница созналась в преступлении, причиненный ущерб возместила. Сейчас уголовное дело передано в суд.

Как ранее сообщало Накануне.RU, прокуратуре Южного Урала удалось добиться, чтобы руководство гостиницы "Каменный цветок" в Трехгорном выплатило зарплату своим сотрудникам.