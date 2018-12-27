В Екатеринбурге молодой водитель сбил 12-летнюю школьницу

В Екатеринбурге днем 26 декабря произошла авария, в результате которой пострадала 12-летняя девочка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД, водитель ВАЗ-21144 сбил школьницу на перекрестке улиц Амундсена – Волгоградская.

Госавтоинспекторы установили, что за рулем находился 19-летний парень со стажем вождения 1 год. При повороте направо он не уступил дорогу девочке, которая переходила улицу Волгоградскую слева направо по ходу движения автомобиля на разрешающий свет.

По словам водителя, он не заметил школьницу из-за стоящего автомобиля на перекрестке, принял меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось.

12-летнюю девочку доставили в детскую больницу №9 с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой ноги.

Сотрудники полиции будут устанавливать точные причины произошедшего, после чего будет принято мотивированное решение.