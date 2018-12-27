В Екатеринбурге установят памятник уральскому пельменю в ЦПКиО

В Екатеринбурге установят памятник уральскому пельменю. Директор ЦПКиО Роман Шадрин опубликовал фотографии на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Памятник уральскому пельменю! А рядом те, кто его лепил!", - пишет он. Ранее было известно, что уральцы вдохновились опытом Челябинской области, где уже есть такой памятник.

В социальных сетях люди сразу же начали обсуждать новый памятник, который планируется установить к Масленице.

"Вообще не похож на русский пельмень", "На пельмень это не похоже. Передайте, чтобы переделывали, зачем нам в парке эта шляпа?", "А что, пельмени вымерли? Что памятник ставят", "На все, что угодно похоже, кроме пельменя. Даже в живую посмотреть не хочу", "Памятник, которого мы заслуживаем", "Видимо, создатели пельменей никогда не ели", "Гена Букин, тёрка, пельмень, что дальше?" - такие комментарии оставляют уральцы под этими фотографиями.

Однако Шадрину не понравилась реакция СМИ на данный арт-объект.

"А чем в этот раз я вам не угодил? Может вы хотите, чтобы в парке на центральной площади кучу г... вылепили? Хотя, то что в каждой статейке не забываете упомянуть о моих заслугах перед Родиной, уже не плохо", - добавил он.

Добавим, что ранее в парке появились памятники, похожие на кладбищенские, что также вызвало острую реакцию и негодование горожан. Активисты даже собирали подписи в пользу отставки Шадрина с поста, однако договор с ним был продлен на новый срок. Директор ЦПКиО тогда посоветовал горожанам, которым что-то не нравится, не ходить в парк.

Напомним, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский ранее объявил о начале творческого конкурса на концепцию развития Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского.