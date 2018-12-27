В Екатеринбурге установят памятник уральскому пельменю в ЦПКиО

27 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

В Екатеринбурге установят памятник уральскому пельменю в ЦПКиО

В Екатеринбурге установят памятник уральскому пельменю. Директор ЦПКиО Роман Шадрин опубликовал фотографии на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Памятник уральскому пельменю! А рядом те, кто его лепил!", - пишет он. Ранее было известно, что уральцы вдохновились опытом Челябинской области, где уже есть такой памятник.

памятник уральскому пельменю, Екатеринбург(2018)|Фото: facebook.com/Роман Шадрин

В социальных сетях люди сразу же начали обсуждать новый памятник, который планируется установить к Масленице.

"Вообще не похож на русский пельмень", "На пельмень это не похоже. Передайте, чтобы переделывали, зачем нам в парке эта шляпа?", "А что, пельмени вымерли? Что памятник ставят", "На все, что угодно похоже, кроме пельменя. Даже в живую посмотреть не хочу", "Памятник, которого мы заслуживаем", "Видимо, создатели пельменей никогда не ели", "Гена Букин, тёрка, пельмень, что дальше?" - такие комментарии оставляют уральцы под этими фотографиями.

памятник уральскому пельменю, Екатеринбург(2018)|Фото: facebook.com/Роман Шадрин

Однако Шадрину не понравилась реакция СМИ на данный арт-объект.

"А чем в этот раз я вам не угодил? Может вы хотите, чтобы в парке на центральной площади кучу г... вылепили? Хотя, то что в каждой статейке не забываете упомянуть о моих заслугах перед Родиной, уже не плохо", - добавил он.

Добавим, что ранее в парке появились памятники, похожие на кладбищенские, что также вызвало острую реакцию и негодование горожан. Активисты даже собирали подписи в пользу отставки Шадрина с поста, однако договор с ним был продлен на новый срок. Директор ЦПКиО тогда посоветовал горожанам, которым что-то не нравится, не ходить в парк.

Напомним, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский ранее объявил о начале творческого конкурса на концепцию развития Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Екатеринбурге установят памятник уральскому пельменю в ЦПКиО

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: шадрин, Екатеринбург, ЦПКиО, памятник уральскому пельменю



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3302

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети