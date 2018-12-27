В Индонезии изменили маршруты полетов в районе проснувшегося вулкана Кракатау

Власти Индонезии изменили маршруты полетов самолетов над районом вулкана Кракатау из–за его активизации.

Вулкану был присвоен третий уровень опасности, сообщает Regnum.

Извержение Кракатау приводит к образованию горячих облаков, которые в свою очередь привели к пепельному дождю в городе Чилегон 26 декабря.

Жителям не рекомендуется приближаться к вулкану ближе чем на 5 километров.

Напомним, на Индонезию 22 декабря обрушилось цунами. Как стало известно, волны были вызваны не землетрясением, а подвижкой дна в результате извержения вулкана Каракатау.

По этой причине жители прибрежной зоны не видели и не чувствовали приближение волны. Цунами унесло жизни более 400 человек.