Золотов рассказал об учебе своего внука в Великобритании
Внук главы Росгвардии Виктора Золотова учится в Великобритании. Об этом сообщил сам директор силового ведомства "Комсомольской правде".
По словам Золотова, его сын и его зять - успешные бизнесмены, а внук сейчас учится в Англии на экономиста, его учебу оплачивает отец.
В Россию юноша собирается вернуться по окончании обучения, через три года. "Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь", – сказал Золотов.
Напомним, ранее Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в "сочную отбивную": сделал он это в ответ на утверждения ФБК о коррупции в его ведомстве. Навальный, однако, заявил, что намерен провести поединок в формате теледебатов.
Дуэли в итоге не состоялось, однако появился иск на миллион рублей. В нем глава Росгвардии просит признать распространенные сведения порочащими его и не соответствующими действительности.
В Кремле заявили, что не знали о "миллионном" иске главы Росгвардии к блогеру, пишет Regnum.