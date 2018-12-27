27 Декабря 2018
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Политика В России

Золотов рассказал об учебе своего внука в Великобритании

Внук главы Росгвардии Виктора Золотова учится в Великобритании. Об этом сообщил сам директор силового ведомства "Комсомольской правде".

По словам Золотова, его сын и его зять - успешные бизнесмены, а внук сейчас учится в Англии на экономиста, его учебу оплачивает отец.

В Россию юноша собирается вернуться по окончании обучения, через три года. "Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь", – сказал Золотов.

Напомним, ранее Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить его в "сочную отбивную": сделал он это в ответ на утверждения ФБК о коррупции в его ведомстве. Навальный, однако, заявил, что намерен провести поединок в формате теледебатов.

Дуэли в итоге не состоялось, однако появился иск на миллион рублей. В нем глава Росгвардии просит признать распространенные сведения порочащими его и не соответствующими действительности.

В Кремле заявили, что не знали о "миллионном" иске главы Росгвардии к блогеру, пишет Regnum.

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Золотов рассказал об учебе своего внука в Великобритании

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Теги: виктор золотов, внук, англия



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