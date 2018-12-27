27 Декабря 2018
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Общество За рубежом

В Японии перед визитом Абэ в Россию казнили двух заключенных

В Японии привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух человек.

При этом имена заключенных, которые были преданы казни, не разглашаются. В четверг, 27 декабря, приговор привели в исполнение, а приказ был отдан министром юстиции страны. В последний раз к высшей мере наказания в Японии прибегали летом 2018 года, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, сейчас Москва и Токио согласовывают дату визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. Ранее сообщалось, что Абэ намерен приехать с визитом в Москву 21 января 2019 года. Ожидается, что будет обсуждаться заключение мирного договора.

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В Японии перед визитом Абэ в Россию казнили двух заключенных

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Теги: Япония, казнь, заключенные



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