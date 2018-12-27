Рабочие, объявившие голодовку в шахте метро Петербурга, согласились прекратить акцию

Метростроители в Петербурге прекратили голодовку после вмешательства в ситуацию городских властей.

В среду 30 человек отказались выйти из шахты из-за невыплаты зарплаты. Речь идет о сотрудниках подрядной организации ЗАО "СМУ-11 Метрострой".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, ситуацию взял под личный контроль врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

26 декабря вице-губернатор Николай Бондаренко встречался с бастующими в тоннеле неподалеку от будущей станции "Театральная". Затем Бондаренко провел выездное совещание на объекте с руководством "Метростроя".

Отмечается, что работы по сооружению Лахтинско-Правобережной линии метрополитена возобновлены в обычном режиме.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ), в свою очередь, сообщает, что заказчиком принято работ у ОАО "Метрострой" на сумму более 750 млн рублей. Таким образом, средства на покрытие долгов по зарплате у подрядной компании есть.

Отметим, голодовка строителей метро проходит на фоне серьезных кадровых перестановок в правительстве Петербурга.

В частности, принята отставка вице-губернатора Игоря Албина, отвечавшего за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации государственной охраны объектов культурного наследия, транспорта, энергетики и тарифного регулирования. Координация и контроль за деятельностью данного блока временно возложены на вице-губернатора Николая Бондаренко.

Перемены последовали после скандала на пресс-конференции президента. Напомним, ранее Албин заявлял, что собирается в отставку из-за скандала с дольщиками. Проблема была озвучена активисткой Аллой Андреевой на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Глава государства пообещал женщине встречу с врио губернатора Александром Бегловым.

Но Албин заявил, что не будет сотрудничать с активисткой. По его словам, деятельность Андреевой "напоминает самопиар". Заявления в отношении него вице-губернатор назвал "черным пиаром". На своей странице в Facebook Албин написал, что работать с гражданкой не будет ни он, ни заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский, ни начальник аппарата вице-губернатора Алексей Золотов. "Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку", - добавил чиновник.