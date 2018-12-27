В Екатеринбурге судят мошенника: выдавая себя за женщину, он похитил 11 миллионов

33-летнего жителя Екатеринбурга обвинили в мошенничестве на 11 млн руб. Его ждет суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2017-2018 годах злоумышленник через фирму, зарегистрированную на родную сестру, заключал дистрибьютерские соглашения с предприятиями-производителями. По договорам он получал от них продукты питания, а оплата за продукцию должна была производиться на 21-й день с момента ее поставки.

Как отметили в ведомстве, мошенник часто представлялся сотрудниками с вымышленными данными и мог изменять свой голос настолько, что вел переговоры от имени женщин-сотрудниц. Иногда он заказывал малый объем продукции, который оплачивал, а после брал товар на более крупные суммы и, не оплачивая, перепродавал по более низкой цене третьим лицам. Деньги он оставлял себе.

Всего от действий екатеринбуржца пострадали пять предприятий, совокупный ущерб которых составил более 11 млн руб. Сейчас уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд.