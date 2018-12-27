27 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

В Свердловской области жильцы дома, пострадавшего от взрыва, получили новые квартиры

В посёлке Вересовка Первоуральского городского округа Свердловской области состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир гражданам, переселённым из аварийного дома, пострадавшего в 1995 году в результате взрыва бытового газа.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, проблема жильцов дома №14 по улице Заводской вызвала широкий общественный резонанс в 2017 году. Жильцы жаловались на то, что они в виду бездействия чиновников длительное время вынуждены проживать в фактически аварийном доме, который пострадал от взрыва бытового газа.

По данному факту следственными органами было заведено уголовное дело. В результате руководством области было решено выделить средства из резервного фонда для строительства нового дома для жильцов пострадавшего жилья.

Накануне ключи в пятиэтажном доме получили 45 семей.

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В Свердловской области жильцы дома, пострадавшего от взрыва, получили новые квартиры

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Теги: дом, квартиры, жилье, взрыв, газ



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