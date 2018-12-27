В Свердловской области жильцы дома, пострадавшего от взрыва, получили новые квартиры

В посёлке Вересовка Первоуральского городского округа Свердловской области состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир гражданам, переселённым из аварийного дома, пострадавшего в 1995 году в результате взрыва бытового газа.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, проблема жильцов дома №14 по улице Заводской вызвала широкий общественный резонанс в 2017 году. Жильцы жаловались на то, что они в виду бездействия чиновников длительное время вынуждены проживать в фактически аварийном доме, который пострадал от взрыва бытового газа.

По данному факту следственными органами было заведено уголовное дело. В результате руководством области было решено выделить средства из резервного фонда для строительства нового дома для жильцов пострадавшего жилья.

Накануне ключи в пятиэтажном доме получили 45 семей.