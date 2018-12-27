"Уралочка-НТМ" одержала четвертую победу подряд в Суперлиге

"Уралочка-НТМК" продлила победную серию в российской Суперлиге до четырех матчей.

Как сообщили Накануне.RU в волейбольном клубе, в рамках седьмого тура российской Суперлиги, команда на выезде встречалась с "Заречье-Одинцово" и одержала победу со счетом 3:1.

Благодаря этой победе, "Уралочка-НТМК" продолжила погоню за лидерами. Следующий матч команда проведет 30 декабря на домашней площадке в Нижнем Тагиле, где встретится с красноярским "Енисеем".