Около 3 тысяч жителей Свердловской области остались без электроэнергии

В Свердловской области в результате аварии зафиксировано нарушение в работе подстанции 110 кВ "Шпагатная".

Как сообщили Накануне.RU в ОАО "МРСК Урала", в результате нарушено энергоснабжение в ряде населенных пунктов в Сысертском и Арамильском городских округах. Частично без света остались жители города Арамиль, поселков Большой Исток и Малое Седельниково. Электроснабжение отсутствует у 3 тыс. человек.

Энергетики приступили к восстановительным работам. Для этого задействованы резервные источники электроснабжения.

На месте работает несколько бригад.