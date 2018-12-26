Порошенко: Украина никогда не откажется от Керченского пролива

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от использования Керченского пролива для прохода в порты в Азовском море. Об этом он сказал на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

"Подчеркиваю твердо и убедительно: Украина никогда не откажется от использования своих портов Азовского моря, в том числе и военными судами", - сказал Порошенко.

Он пообещал не допустить "уязвимости к российской пропаганде украинского общества", имея в виду предложения не устраивать провокаций в Керченском проливе. Всех, кто это предлагает, он назвал "темниками Кремля".

Как заявили хакеры из "КиберБеркута", Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе, которая должна привести к жертвам.