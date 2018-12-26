В Ингушетии сотрудница фирмы подозревается в хищении 3 млн рублей из бюджета

В Ингушетии владелица фирмы подозревается в хищении 3 млн руб. из бюджетных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Факт завладения бюджетными средствами задокументирован полицией 25 декабря. Установлено, что 39-летняя жительница с.п. Верхине Ачалуки, являющаяся руководителем производственной фирмы, в течение 2016 года направляла в отчетные органы Республики Ингушетия заведомо ложные сведения о том, что сотрудники ее фирмы находились на больничном.

"Это дало возможность похитить из бюджетных средств около 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Материалы будут направлены в следственные органы.