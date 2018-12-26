26 Декабря 2018
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Общество В России

Игорь Сечин продолжает дарить чиновникам свои колбаски. Они уже "помогли" посадить Улюкаева

Российским чиновникам перед новым годом пришли корзинки с колбасными изделиями от главы "Роснефти" Игорь Сечина. Подобный подарок в 2017 г. стал "фигурантом" в уголовном деле против экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Наборы продукции под брендом "От Иваныча", а также мандарины и вино получили федеральные министры, сообщает The Bell. Журналисты приводят слова помощника одного из федеральных министров, который говорит, что подарками "уставлена вся приемная".

Как сообщало Накануне.RU, традиционный подарок от главы "Роснефти" перед поимкой получил бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который сейчас находится в колонии. Журналисты сообщали, что колбасы и другую продукцию "От Иваныча" производят в специальном цеху столовой "Роснефти" из трофеев, которые сам Сечин привозил с охоты.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался комментировать вручение корзинок чиновникам.

корзинка с колбаской, Игорь Сечин, роснефть(2017)|Фото:https://www.vedomosti.ru/

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Игорь Сечин продолжает дарить чиновникам свои колбаски. Они уже "помогли" посадить Улюкаева

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Теги: Роснефть, Игорь Сечин, от Иваныча, колбаски



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