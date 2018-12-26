26 Декабря 2018
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Планы на 2019 год: на базе УрФУ создадут научно-образовательный центр

Уральский федеральный университет планирует в 2019 году приступить к подготовке заявки и созданию научно-образовательного центра на базе вуза. Об этом сегодня на заседании наблюдательного совета УрФУ заявил председатель совета и глава Трубной металлургической компании и Группы Синара Дмитрий Пумпянский.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, уральский НОЦ будет работать по таким направлениям как новые производственные технологии, новые материалы, энергетика, нейротехнологии, а также включится в реализацию проекта "Умный регион".

"Проект ЭКСПО-парка мы будем реализовывать в любом случае, все соответствующие поручения мною даны. Это и программа "Умный регион", и "Умный город", и реализация всех самых передовых технологий в строительстве нового района Екатеринбурга. Я думаю, непременным участником этого проекта должен стать Уральский Федеральный Университет", – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона считает, что университет должен активно включаться в реализацию нацпроектов, так как это станет "мощным импульсом" для его развития.

Напомним, что Евгений Куйвашев состоит в наблюдательном совете УрФУ с 2015 году.

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Планы на 2019 год: на базе УрФУ создадут научно-образовательный центр

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Теги: НОЦ, Евгений Куйвашев, Дмитрий Пумпянский, УрФУ



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