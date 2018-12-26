26 Декабря 2018
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Правительство России одобрило закон о выращивании наркосодержащих растений

Правительство России одобрило поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ, которые разрешают госпредприятиям выращивать наркосодержащие растения. Сегодня сырье для производства препаратов опийного ряда импортируется, передает корреспондент Накануне.RU.

О согласовании поправок сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На сегодняшний день Россия закупает практически 100% субстанций за рубежом и производит из них только готовые лекарственные формы, сообщил он.

"Мы будем использовать два наших предприятия – Московский эндокринный завод и ГосНИИОХТ, использовать их опыт, их возможности и технологии, чтобы, выращивая эти лекарственные растения, производить субстанцию", - рассказал Манутров.

Речь, в частности, идет о выращивании наркосодержащего снотворного мака для производства наркотических анальгетиков центрального действия.

В России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия, в том числе девять - из списка ЖНВЛП. Фармсубстанции для них на мировом рынке производят 10 компаний, девять из них находятся в юрисдикции государств, применивших по отношению к России санкции.

"Для того чтобы наше население не оставить без сильных обезболивающих препаратов, нам необходимо быть самодостаточными и производить препараты по полному циклу – от субстанции до лекарственных форм", - рассказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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Правительство России одобрило закон о выращивании наркосодержащих растений

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Теги: Правительство, наркосодержание растения, наркотики, Скворцова, Медведев



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