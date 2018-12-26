В Тюмени адвокат, юристы и силовик "отобрали" у умерших 41 квартиру

В Тюмени банду из адвокатов, практикующих юристов и бывшего полицейского судят за то, что они переписали на себя десятки квартир умерших, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Следователи полагают, что в 2013-16 гг. бандиты, зная, что в Тюмени есть 41 квартира, которые после смерти хозяев остались "бесхозными", незаконно оформляли право на жилье на подставных людей, которые еще не использовали право бесплатной приватизации.

Новый "хозяин" через суд по лживым документам становился "членом семьи" умершего и, соответственно, его "наследником". Он мог заключить договор социального найма на квартиру и приватизировать её. После этого проходила незаконная регистрация прав на жилье, которое вскоре продавали. Так преступники легализовали 15 квартир.

Вскоре дело поступит в суд.