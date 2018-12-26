26 Декабря 2018
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Общество Челябинская область Тюменская область

Тюменский владелец птицефабрики "Челябинская" попал под угрозу банкротства

В арбитражный суд Тюменской области поступил иск о банкротстве общества "Овомир". Компания владеет птицефабрикой "Челябинская", передает корреспондент Накануне.RU.
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Иск поступил от ООО "Деловой сервис", компания просит признать "Овомир" банкротом из-за долга в размере 2,1 млн руб.

Компания "Овомир" в 2013 г. была учреждена "Корпорацией развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный"). Под ее управлением находились акции предприятий АПК, из которых Корпорация хотела создать сельхозкластер, в том числе акции птицефабрики "Челябинская" (доля в уставном капитале 94,13%).

Позднее от идеи отказались, "Овомир" перешел "Югорской промышленной корпорации" Андрея Копайгоры. На текущий момент, согласно базе СПАРК-Интерфакс, ЮПК вышла из состава владельцев "Овомира".

Сможет ли "Овомир" избежать банкротства - неясно, по данным финансового отчета 2017 г. общество закончило с убытком в 495 млн руб.

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Тюменский владелец птицефабрики "Челябинская" попал под угрозу банкротства

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Теги: Овомир, Челябинская птицефабрика



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