Тюменский владелец птицефабрики "Челябинская" попал под угрозу банкротства

В арбитражный суд Тюменской области поступил иск о банкротстве общества "Овомир". Компания владеет птицефабрикой "Челябинская", передает корреспондент Накануне.RU.

Иск поступил от ООО "Деловой сервис", компания просит признать "Овомир" банкротом из-за долга в размере 2,1 млн руб.

Компания "Овомир" в 2013 г. была учреждена "Корпорацией развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный"). Под ее управлением находились акции предприятий АПК, из которых Корпорация хотела создать сельхозкластер, в том числе акции птицефабрики "Челябинская" (доля в уставном капитале 94,13%).

Позднее от идеи отказались, "Овомир" перешел "Югорской промышленной корпорации" Андрея Копайгоры. На текущий момент, согласно базе СПАРК-Интерфакс, ЮПК вышла из состава владельцев "Овомира".

Сможет ли "Овомир" избежать банкротства - неясно, по данным финансового отчета 2017 г. общество закончило с убытком в 495 млн руб.