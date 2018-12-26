26 Декабря 2018
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В Новом Уренгое депутат-банкрот досрочно сложил полномочия

Депутат Нового Уренгоя, известный медиаменеджер Дмитрий Фуражкин досрочно сложил полномочия, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято на заседании думы 25 декабря. Официальная причина отказа от мандата - смена места жительства Дмитрия Фуражкина. Однако известно, что депутат имеет финансовые проблемы и по решению арбитражного суда ЯНАО был признан банкротом.

С иском в адрес депутата обратился "Запсибкомбанк". Согласно документам, в 2014 г. депутат взял кредит для приобретения оборудования и пополнения оборотных средств, а отдать его не смог.

Добавим, что депутатом Дмитрий Фуражкин избирался дважды с 2013 г. С 2008 г. по 2017 возглавлял телерадиокомпанию "Импульс". С 2017 г. занимает должность гендиректора ОАО "Система массовых коммуникаций".

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В Новом Уренгое депутат-банкрот досрочно сложил полномочия

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Теги: депутат, мандат, дума



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